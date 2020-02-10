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Украинка Шух выиграла международный турнир в Эстонии

Легкая атлетика
(1 голосов)

Доминирование Украины на Indoor Combined Events в Таллине.

Украинка Шух выиграла международный турнир в Эстонии
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Алина Шух стала первой в многоборье (4518 очков), а компанию на подиуме ей составили еще две украинки – Анна Касьянова (4449) и Римма Буйненко (4360).

Шух в Таллинне отметилась высокими результатами в прыжках в длину (6,06 метра), прыжках в высоту (1,87 метра) и в беге на 800 метров (2:16.60). У Касьяновой солидные показатели в беге на 60 метров с барьерами (8,40 секунды) и в толкании ядра (14,11 метра), а Буйненко мощно пробежала 60-метровку с барьерами (8,34 секунды) и хорошо прыгнула в длину (6,16 метра).

У мужчин также не обошлось без украинцев на подиуме. Алексей Касьянов программу семиборья завершил с 5968 очками, пропустив вперед только испанца Хорхе Уренью (6091) и эстонца Ристо Лиллеметса (5996).

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В статье: легкая атлетика Алина Шух Алексей Касьянов
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Источник:
Xsport.ua
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