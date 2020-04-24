Чемпион Европы-2020 по легкой атлетике не состоится

Европейская ассоциация легкой атлетики на официальном уровне сообщила об отмене чемпионата Европы. Соревнования должны были пройти 25-30 августа в Париже.

Решение об отмене чемпионата Европы было принято организационным комитетом турнира (LOC) и Французской федерацией атлетики (FFA) на внеочередном заседании Исполнительного комитета LOC.

"Хотя мы сожалеем об отмене чемпионата Европы, стоит повторить, что в эти беспрецедентные времена здоровье и безопасность всех заинтересованных сторон в легкой атлетике, включая спортсменов, болельщиков, официальных лиц, партнеров и всех, кто связан со спортом, имеет первостепенное значение", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте EА.

Отмена чемпионата Европы и другие события в легкой атлетике, спровоцированные пандемией COVID-19, будут обсуждаться 7-8 мая на следующем заседании совета EA.