Мировой рекорд Чептегеи, блеск Магучих и другие события этапа Бриллиантовой лиги в Монако

Мы этого ждали – и это произошло! После пяти месяцев ожидания Бриллиантовая лига, наконец, запустила сезон 2020 года. Первый этап прошел в Монако и сразу же преподнес мировой рекорд. Но обо всем по порядку.

Как выступили украинцы?

В секторе для прыжков в высоту балом ожидаемо правили Ярослава Магучих и Юлия Левченко – две украинки остались без конкуренции уже на высоте 1,92 метра. Магучих из-за лишней попытки на 1,88 к решающей битве за этап в Монако подошла с минимальным отставанием от Левченко, но на высоте 1,95 все резко изменилось – Ярослава взяла планку с первой попытки, а Юлии потребовались максимальные три прыжка.

С высотой 1,98 обе украинки синхронно справились со второй попытки, что более чем устраивало Магучих, ведь результативных прыжков в тот вечер больше не было.

Это вторая победа 18-летней Ярославы Магучих в Бриллиантовой лиге после прошлогоднего триумфа на соревнованиях аналогичной категории в Дохе.

Топ-3 события этапа

Джошуа Чептегеи бьет мировой рекорд в беге на 5000 метров

Действующий чемпион мира в беге на 10 000 метров в Монако стал двукратным действующим мировым рекордсменом – к лучшему результату в истории в беге на 15 километров Чептегеи добавил новый мировой ориентир на 5000 метров, сняв две секунды с результата 16-летней давности трехкратного олимпийского чемпиона из Эфиопии Кенениссы Бекеле.

Чептегеи задал настолько высокий темп, что уже на экваторе дистанции у него не осталось ни одного из пяти пейсмейкеров. В поле зрения угандийца оставался только Николас Кимели, который на финише забега показал лучший результат в карьере.

Джошуа Чептегеи выдал в Монако рекордное время даже несмотря на не самые благоприятные погодные условия. В пятницу вечером в княжестве было 26 градусов тепла и 78% влажности.

Победа и антирасистская акция Ноа Лайлса

На 200-метровке у мужчин с новым лучшим результатом сезона в мире безоговорочно доминировал Ноа Лайлс, но самое интересное произошло до забега, когда двукратный чемпион мира в знак протеста против расизма поднял вверх правый кулак в черной перчатке. В 1968 году на Олимпиаде в Мехико свою позицию по отношению к расовому неравенству таким же жестом продемонстрировали американские спринтеры Томми Смит и Джон Карлос.

В Монако у Ноа Лайлса была еще один повод для гордости – младший брат американца Джозефус в дебютном забеге в Бриллиантовой лиге финишировал сразу позади своего звездного родственника.

Сорванная дуэль Дюплантиса и Кендрикса в прыжках с шестом

Одним из главных событий этапа в Монако должна была стать битва мирового рекордсмена Арманда Дюплантиса с действующим чемпионом мира Сэмом Кендриксом, однако американец в последний момент снялся с соревнований, поскольку его шесты так и не доехали из США в княжество.

Дюплантис болельщиков не разочаровал, выдав первый в сезоне прыжок на 6 метров. В этот день швед прыгал не ради себя, а ради своей матери и тренера Хелены, которой пришлось совершить 25-часовую поездку из Швеции, чтобы вовремя доставить шесты сына в Монако.

Лучшие моменты этапа Бриллиантовой лиги в Монако

Результаты мужской программы

110 м с барьерами

1. Орландо Ортега (Испания) – 13,11

2. Эндрю Поцци (Великобритания) – 13,14

3. Вийем Белосян (Франция) – 13,18

200 м

1. Ноа Лайлс (США) – 19,76

2. Джозефус Лайлс (США) – 20,30

3. Дениз Алмас (Германия) – 20,64

400 м с барьерами

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,10

2. Ясмани Копелло (Турция) – 49,04

3. Расмус Мяги (Эстония) – 49,23

800 м

1. Донаван Брейзер (США) – 1:43,15

2. Брюс Хоппел (США) – 1:43,23

3. Марко Ароп (Канада) – 1:44,14

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3:28,45

2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3:28,68

3. Джейк Уитмэн (Великобритания) – 3.29,47

5000 м

1. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) – 12:35,36

2. Николас Кимели (Кения) – 12:51,78

3. Якоб Кроп (Кения) – 13:11,32

3000 м с препятствиями

1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8:08,04

2. Леонард Бетт (Кения) – 8:08,78

3. Джилали Бедрани (Франция) – 8:13.43

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00 м

2. Бен Бродерс (Бельгия) – 5,70

3. Эрнест Джон Обиена (Филиппины) – 5,70

Результаты женской программы

100 м

1. Айла дель Понте (Швейцария) – 11,16

2. Алейя Хоббс (США) – 11,28

3. Джина Люкенкемпер (Германия) – 11,31

400 м

1. Линна Ирби (США) – 50,50

2. Вэйделин Джонатас (США) – 51,40

3. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,57

1000 м

1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 2:29,15

2. Лаура Мур (Великобритания) – 2:30,82

3. Сиара Магиан (Ирландия) – 2:31,06

5000 м

1. Хеллен Обири (Кения) – 14:22,12

2. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 14:26,57

3. Лора Вейтман (Великобритания) – 14:35,44

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (УКРАИНА) – 1,98 м

2. Юлия Левченко (УКРАИНА) – 1,98

3. Жанель Шепер (Сент-Люсия) – 1,88

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,27 м

2. Габриэла Петрова (Болгария) – 14,18

3. Патрисия Мамона (Португалия) – 14,08

Полные результаты этапа Бриллиантовой лиги в Монако

Все рекорды этапа Бриллиантовой лиги в Монако