Два рекорда в часовом беге, гегемония Дюплантиса и другие события этапов Бриллиантовой лиги в Брюсселе и Лозанне

Ситуация с коронавирусом вынудила организаторов Бриллиантовой лиги экспериментировать с форматом соревнований – в Лозанне выступали только прыгуны в высоту, а украшением этапа в Брюсселе стали две успешных попытки покорения мирового рекорда в часовом беге.

Топ-3 события этапов в Лозанне и Брюсселе

Мо Фара и Сифан Хассан – новые мировые рекордсмены

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара в Брюсселе добавил в свое грандиозное резюме еще одно феноменальное достижение. В столице Бельгии легендарный британец за 1 час преодолел 21 330 метров и превзошел мировой рекорд эфиопа Хайле Гебреселассие, который 13 лет назад за 60 минут пробежал 21 километр и 285 метров. Фара стал двукратным действующим мировым рекордсменом – также Мо принадлежит лучший результат в истории в беге на 2 мили.

У женщин на мировой рекорд в часовом беге было сразу два претендента – вызов двукратной чемпионке мира Сифан Хассан бросила обладательница мирового рекорда в марафоне Бриджит Косгей. Хассан на последней минуте включила пятую передачу и легко сбежала от кенийки, обновив мировой рекорд на целых 413 метров. Прежнее достижение было установлено эфиопкой Дире Туне (18 км и 517 м) в 2008 году. А для Косгей забег завершился дисквалификацией за выход за пределы дорожки. Обидно, ведь ее результат наверняка стал бы вторым лучшим в истории.

Арманд Дюплантис взлетает на рекорд Бриллиантовой лиги

Наследник Сергея Бубки в Лозанне в конкурентной борьбе с Сэмом Кендриксом впервые в сезоне взлетел на 6 метров и 7 сантиметров, что сделало Дюплантиса новым рекордсменом Бриллиантовой лиги. Символично, что это достижение швед оформил на глазах у предыдущего владельца рекорда Рено Лавиллени, который в мае 2015 года на этапе в Юджине взлетел на 6,05.

В Брюсселе Дюплантис в условиях нулевой конкуренции за победу ограничился рекордом соревнований (6,00 м) и снова совершил серию неудачных прыжков на 6,15.

Кипьегон не осилила мировой рекорд на 1000 метров

Олимпийская чемпионка в беге на 1500 метров Фейт Кипьегон в Брюсселе на километровой дистанции снова пыталась отправить в историю мировой рекорд Светланы Мастерковой (2:28.98 в августе 1996 года). Три недели назад от мирового рекорда Кипьегон отделили всего 0,17 секунды – в этот раз кенийке не хватило почти секунды.

И все же 2:29.92 – результат феноменальный. Достаточно отметить, что у женщин километр из 150 секунд выбегали всего шесть раз в истории, причем Кипьегон теперь стала единственной с двумя гроссмейстерскими показателями.

Результаты мужской программы

Брюссель

200 метров

1. Эсеоса Десалу (Италия) – 20,39

2. Ян Волко (Словакия) – 20,81

3. Иржи Полак (Чехия) – 20,89

1500 метров

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3:30,69

2. Хесус Гомес (Испания) – 3:34,64

3. Боаз Кипругут (Кения) – 3:37,93

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00 м

2. Бен Брудерс (Бельгия) – 5,70

3. Кристофер Нильсен (США) – 5,60

Лозанна

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,07 м

2. Сэм Кендрикс (США) – 6,02

3. Тиаго Браз да Силва (Бразилия) – 5,72

Результаты женской программы

Брюссель

100 м с барьерами

1. Анна Загре (Бельгия) – 13,21

2. Метте Граверсгор (Дания) – 13,26

3. Сара Миссин (Бельгия) – 13,55

100 м

1. Рани Розиус (Бельгия) – 11,43

2. Кароль Захи (Франция) – 11,56

3. Ирен Сирагуза (Италия) – 11,57

400 метров

1. Ига Баумгарт (Польша) – 52,13

2. Анита Хорват (Словения) – 52,70

3. Патриция Выцишкевич (Польша) – 52,78

1000 метров

1. Фейт Кипьегон (Кения) – 2:29,92

2. Эстер Герреро (Испания) – 2:35,64

3. Линдси Баттерворт (Канада) – 2:37,26

Прыжки в высоту

1. Никола МакДермотт (Нидерланды) – 1,91 м

2. Эрика Кинси (Швеция) – 1,88

3. Софи Скуг (Швеция) – 1.88

Лозанна

Прыжки с шестом

1. Ангелика Бенгтссон (Швеция) – 4,72 м

2. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,64

3. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,64

Украинские легкоатлеты на этапах Бриллиантовой лиги в Лозанне и Брюсселе замечены не были.