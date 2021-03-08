Магучих о победе на чемпионате Европы: Хорошо, что все прошло гладко

Накануне Ярослава Магучих завоевала золото на зимнем чемпионате Европы в Польше и подтвердила статус лидера мирового сезона. Она стала первой украинской чемпионкой континента в прыжках в высоту.

"Соревнования прошли достаточно ровно и гладко. На протяжении них я пропускала две высоты – 1,92 и 1,96. Когда прыгнула 2,00 с первой попытки, не удивилась, ведь была готова прыгать и выше. На 2,07 это было заметно. В третьей попытке я сбила планку пяточками и в тот момент было так грустно ... Однако я счастлива. Это мой первый чемпионат Европы в помещении среди взрослых, и я рада завершить его с золотой медалью и результатом два метра.

Если сравнить ощущения перед чемпионатом мира-2019 и этим чемпионатом Европы, то они очень отличаются. В Торунь я ехала лидером мирового сезона. Пыталась отбросить все мысли, которые могли бы мешать, но все равно очень волновалась перед попытками. Хорошо, что все прошло гладко. Сейчас уже думаю, что не стоило так волноваться, но во время соревнований иначе не удавалось.

Очень рада, что Ира Геращенко выиграла серебряную медаль и установила личный рекорд. Конечно, жаль, что Юле Левченко не удалось выиграть награду. Хотелось бы, чтобы мы все трое были на пьедестале", - цитирует Магучих официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.