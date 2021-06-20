Богдан Бондаренко о результате на ЧУ: Конечно, недоволен

Украинский легкоатлет, чемпион мира и призер Олимпийских игр по прыжкам в высоту Богдан Бондаренко рассказал, как чувствует себя сегодня и прокомментировал результат, показанный на Чемпионате Украины. Его слова цитирует сайт ФЛАУ:

О дебюте в олимпийском сезоне

"Хотелось бы, чтобы перед чемпионатом Украины были и другие турниры, но, к сожалению, так сложилось, что начинать сезон пришлось только в Луцке.

В мае появился небольшой спазм от перегрузок, не дал начать сезон соревнованиями в конце весны, как планировали, где за три недели до национального первенства.

Я уже подзабыл те ощущения, когда ты прыгаешь в квалификации, а затем сразу в финале. Привык выступать, когда есть день отдыха.

Накануне состояние было получше, но рад, что ощущение потихоньку возвращаются, сейчас вроде ничего не болит, осталось вспомнить, как это прыгать после долгого перерыва".

О результате (2,20 м)

"Результатом, конечно, недоволен. Хотелось прыгать ближе к нормативу. Возможно, выполнять его. Но помню сезон-2019: тогда на первом старте у меня было 2,19, а на втором - 2,31. Надеюсь, что если эта тенденция сохранится и в этом году, то все будет хорошо".