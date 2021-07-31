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Прощальные слова Ольги Саладухи на завершение невероятной спортивной сказки
Спасибо, легенда
Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха после официального объявления о завершении спортивной карьеры на своей странице в Фейсбук написала прощальный пост, в котором выразила том числе и слова благодарности.
"29 невероятных лет в спорте. Участие в 4-х Олимпиадах с бронзой в Лондоне-2012, все комплекты наград на чемпионатах мира, 4 победы на чемпионатах Европы и многие другие достижения.
И пришло время перевернуть эту страницу жизни и преодолевать новые вершины. Да, хотелось завершить карьеру на другой ноте. Но увы.
Необходимо немного времени для анализа, что случилось и почему не удалось. Тогда смогу ответить на все вопросы себе и всем, кто ждет такого разговора.
Спасибо учителю физкультуры Леониду Матвеевичу Скидину, приведшему в легкую атлетику, родителям, которые помогали и всегда были опорой, любимому мужчине Денису и дочери Диане за любовь и понимание.
Безграничная благодарность первому тренеру Зои Алексеевне Бойко и многолетнем наставнику Анатолию Григорьевичу Бойко, который всеми силами вкладывался в мою подготовку, менеджерам и всем, кто верил, поддерживал и критиковал! Это были невероятные годы спортивной жизни!
Теперь, имея опыт и видение, буду в дальнейшем делать все от меня зависящее, чтобы развивать украинский спорт. За каждым результатом спортсмена, кроме собственных усилий, стоят десятки специалистов, функционеров, целый комплекс работ и других незаметных болельщикам аспектов.
Результаты наших спортсменов на главных форумах - это зеркало состояния дел в украинском спорте. Поэтому впереди еще много тяжелой работы, чтобы мы восстановили и приумножили спортивную славу Украины, как спортивной державы" - написала она.
Напомним, что Ольга Саладуха является золотым и бронзовым призером чемпионатов мира 2011 и 2013, бронзовым призером Олимпиады 2012, многократной чемпионкой Европы на открытом воздухе и в помещении.
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