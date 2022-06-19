  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Видео лучшего прыжка Ярославы Магучих в сезоне
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Видео лучшего прыжка Ярославы Магучих в сезоне

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Просто молодец

Видео лучшего прыжка Ярославы Магучих в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 18 июня в Париже на очередном этапе Бриллиантовой лиги украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в секторе прыжков в высоту. Она показала результат в 2,01 метра.

Комментарий Магучих

Вашему вниманию видео победного прыжка:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде