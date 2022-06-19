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Видео лучшего прыжка Ярославы Магучих в сезоне
Просто молодец
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 18 июня в Париже на очередном этапе Бриллиантовой лиги украинская легкоатлетка Ярослава Магучих
Вашему вниманию видео победного прыжка:
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