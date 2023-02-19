Левченко показала личный рекорд сезона и выиграла чемпионат Украины

Легкоатлетка Юлия Левченко выиграла чемпионат Украины по прыжкам в высоту.

В серьезной конкуренции с лучшими представительницами отечественного спорта (не приехала только Ярослава Магучих) она сумела продемонстрировать отличный результат.

Юлия сумела покорить планку 1,96 метра , что стало лучшим результатом сезона для нее. Серебро завоевала Екатерина Табашник, взявшая такую же высоту, но при попытке покорить планку 1,98 метра она снялась. Для нее это также лучший результат сезона. ТОП-3 замкнула Ирина Геращенко (1,92).

Напомним, что выше всех в этом сезоне в мире прыгала Ярослава Магучих (2,02).