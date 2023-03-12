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Марина Бех-Романчук позирует на фоне невероятной красоты природы Германии. Фото
Очень красиво
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук сейчас находится в Германии, где готовится к новым стартам на международном уровне. В перерывах между тренировками наша спортсменка выделила время на поход в горы. Соответствующие фото она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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