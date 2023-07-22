Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Геращенко и Магучих взяли медали на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
Золота нет и это довольно странно
фото - Getty Images
В пятницу, 21 июля, в Монако прошел очередной этап Бриллиантовой лиги сезона 2023. Украина дополнила свой медальный зачет двумя наградами.
Так, Ирина Геращенко в секторе прыжков в высоту показала результат 1,96 метра, что позволило ей завоевать серебряную награду. ТОП 3 с аналогичным результатом, но с большим количеством попыток замкнула ее соотечественница Ярослава Магучих. В своем последнем прыжке она пыталась покорить высоту 2,01 метра, но планка не устояла.
Победу в третий раз в сезоне одержала представительница Австралии Никола Олислагерс (1,99 метра). Попытки на 2,01 и 2,03 оказались неудачными.
Еще одна украинка Юлия Левченко остановилась на высоте 1,93 метра и заняла шестую позицию в секторе.
Популярное сейчас
- Вацко: Украинский футбол без олигархов – это истории для лохов
- Начало матча 1-го тура УПЛ Александрия - Кривбасс перенесено на 19:00
- Рух в последнем летнем спарринге разгромил Агробизнес
- Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в Диамантовой лиге
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО