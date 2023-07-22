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Геращенко и Магучих взяли медали на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Легкая атлетика
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Золота нет и это довольно странно

Геращенко и Магучих взяли медали на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 21 июля, в Монако прошел очередной этап Бриллиантовой лиги сезона 2023. Украина дополнила свой медальный зачет двумя наградами.

Так, Ирина Геращенко в секторе прыжков в высоту показала результат 1,96 метра, что позволило ей завоевать серебряную награду. ТОП 3 с аналогичным результатом, но с большим количеством попыток замкнула ее соотечественница Ярослава Магучих. В своем последнем прыжке она пыталась покорить высоту 2,01 метра, но планка не устояла.

Победу в третий раз в сезоне одержала представительница Австралии Никола Олислагерс (1,99 метра). Попытки на 2,01 и 2,03 оказались неудачными.

Еще одна украинка Юлия Левченко остановилась на высоте 1,93 метра и заняла шестую позицию в секторе.

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В статье: Ярослава Магучих Ирина Геращенко Бриллиантовая лига
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