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Еще одна лицензия на ОИ-2024. На этот раз в спортивной ходьбе на 20 км

Легкая атлетика

Мария Сахарук принесла Украине дополнительную путевку

Еще одна лицензия на ОИ-2024. На этот раз в спортивной ходьбе на 20 км

Фото: uaf.org.ua

Новина українською

Украинская скороходка Мария Сахарук завоевала лицензию на Олимпийские игры в спортивной ходьбе на 20 км на турнире, который проходил в Словакии.

Теперь Украина имеет две путевки на ОИ-2024, который пройдет в Париже в спортивной ходьбе на 20 км. Предшественницей Марии стала Елена Собчук. Она выполнила норматив в финале чемпионата мира-2023.

На данный момент Украину будет представлять 77 украинских спортсменов.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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