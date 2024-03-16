Еще одна лицензия на ОИ-2024. На этот раз в спортивной ходьбе на 20 км

Украинская скороходка Мария Сахарук завоевала лицензию на Олимпийские игры в спортивной ходьбе на 20 км на турнире, который проходил в Словакии.

Теперь Украина имеет две путевки на ОИ-2024, который пройдет в Париже в спортивной ходьбе на 20 км. Предшественницей Марии стала Елена Собчук. Она выполнила норматив в финале чемпионата мира-2023.

На данный момент Украину будет представлять 77 украинских спортсменов.