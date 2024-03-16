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Еще одна лицензия на ОИ-2024. На этот раз в спортивной ходьбе на 20 км
Мария Сахарук принесла Украине дополнительную путевку
Фото: uaf.org.ua
Украинская скороходка Мария Сахарук завоевала лицензию на Олимпийские игры в спортивной ходьбе на 20 км на турнире, который проходил в Словакии.
Теперь Украина имеет две путевки на ОИ-2024, который пройдет в Париже в спортивной ходьбе на 20 км. Предшественницей Марии стала Елена Собчук. Она выполнила норматив в финале чемпионата мира-2023.
На данный момент Украину будет представлять 77 украинских спортсменов.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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