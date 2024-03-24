Магучих призывает присоединиться к сбору на пикап для легендарной бригады ВСУ. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту на открытом воздухе Ярослава Магучих обратилась к своим поклонникам. Наша спортсменка призывает присоединиться к сбору на пикап для бойцов легендарной бригады ВСУ – 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.