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Магучих призывает присоединиться к сбору на пикап для легендарной бригады ВСУ. Фото
Надо поддержать ребят
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту на открытом воздухе Ярослава Магучих обратилась к своим поклонникам. Наша спортсменка призывает присоединиться к сбору на пикап для бойцов легендарной бригады ВСУ – 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".
Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Магучих
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