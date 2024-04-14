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Марина Бех-Романчук: Я обожаю Солнце. Фото
Отдых в перерывах между тренировками
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в воскресенье решила отдохнуть на пляже и посидеть под палящим Солнцем, отвлекаясь от постоянных тренировок. Соответствующий пост Марина разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что главная конкурентка Бех-Романчук
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