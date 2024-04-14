Марина Бех-Романчук: Я обожаю Солнце. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в воскресенье решила отдохнуть на пляже и посидеть под палящим Солнцем, отвлекаясь от постоянных тренировок. Соответствующий пост Марина разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что главная конкурентка Бех-Романчук пропустит Олимпиаду-2024.