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Марина Бех-Романчук: Я обожаю Солнце. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Отдых в перерывах между тренировками

Марина Бех-Романчук: Я обожаю Солнце. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в воскресенье решила отдохнуть на пляже и посидеть под палящим Солнцем, отвлекаясь от постоянных тренировок. Соответствующий пост Марина разместила на своей странице в Instagram.

Марина Бех-Романчук: Я обожаю Солнце. Фото - изображение 1

Напомним, что главная конкурентка Бех-Романчук пропустит Олимпиаду-2024.

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