Ред Булл назвал дату презентации болида

В минувшем сезоне "Ред Булл", набрав 417 очков, занял третье место в Кубке конструкторов. В новом чемпионате боевыми пилотами коллектива останутся Макс Ферстаппен и Александер Албон.

Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году

11 февраля. Презентация болида "Феррари"

12 февраля. Презентация болида "Рено"

12 февраля. Презентация болида "Ред Булл"

13 февраля. Презентация болида "Макларена"

14 февраля. Презентация болида "Мерседеса"

14 февраля. Презентация болида "Альфа Таури"

17 февраля. Презентация болида "Рейсинг Пойнт"

17 февраля. Презентация болида "Уильямс"

19 февраля. Презентация болида "Альфа Ромео"

19 февраля. Презентация болида "Хааса"

19-21 февраля. Первые предсезонные тесты

26-28 февраля. Вторые предсезонные тесты

Первый Гран-при "Королевских гонок" в 2020 году будет проходить с 13 по 15 марта в Австралии.