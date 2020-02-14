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Мерседес представил болид на сезон-2020
Первые фото новой машины Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.
Мерседес доминирует в Формуле-1 с 2014 года. Пять из шести последних чемпионатов выиграл Хэмилтон, а в 2016 году титул достался немцу Нико Росбергу.
Stunning from every angle!????✨✨???? #W11 pic.twitter.com/E2KrkJmbDs— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 14, 2020
Впервые на трассе новый болид Мерседеса можно будет увидеть 19-21 февраля на предсезонных тестах. Боевой дебют болида состоится 13-15 марта на первом Гран-при сезона в Австралии.
Happy Valentine’s Day, #PETRONASmotorsports! ????— PETRONAS Motorsports (@PET_Motorsports) February 14, 2020
Our gift to you, from @MercedesAMGF1 ???? pic.twitter.com/g0Ic5l85AN
Ранее свой болид на сезон 2020 года представили и в Феррари.