Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феррари презентовала новый болид
Первые тесты пройдут 19 февраля
Феррари презентовала новый болид на сезон-2020.
Презентация состоялась в театре. В мероприятии, кроме руководства Скудерии, приняли участие пилоты Шарль Леклер и Себастьян Феттель.
Последний раз Феррари выигрывала командный или пилотский титул в 2008 году.
Предсезонные тесты стартуют 19-го февраля, а сезон начнется 15-го марта.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...