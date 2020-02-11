Феррари презентовала новый болид на сезон-2020.

Презентация состоялась в театре. В мероприятии, кроме руководства Скудерии, приняли участие пилоты Шарль Леклер и Себастьян Феттель.

Последний раз Феррари выигрывала командный или пилотский титул в 2008 году.

Предсезонные тесты стартуют 19-го февраля, а сезон начнется 15-го марта.