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Феррари презентовала новый болид

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(1 голосов)

Первые тесты пройдут 19 февраля

Феррари презентовала новый болид
Новина українською

Феррари презентовала новый болид на сезон-2020.

Презентация состоялась в театре. В мероприятии, кроме руководства Скудерии, приняли участие пилоты Шарль Леклер и Себастьян Феттель.

Последний раз Феррари выигрывала командный или пилотский титул в 2008 году.

Предсезонные тесты стартуют 19-го февраля, а сезон начнется 15-го марта.

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В статье: Феррари
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