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Феррари отменила тесты шин из-за коронавируса

Автоспорт
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Когда они состоятся пока неизвестно

Феррари отменила тесты шин из-за коронавируса
Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" отменила предстоящие тесты 18-дюймовых шин на автодроме во Фьорано, запланированные на 5 марта, из-за эпидемии коронавируса.

"В соответствии с политикой компании, принятой как „Феррари“, так и „Пирелли“, в связи со всемирной вспышкой коронавируса тесты дождевых 18-дюймовых шин „Пирелли“, запланированные на 5 марта во Фьорано, были отменены. Тесты будут повторно назначены во Фьорано в ближайшее возможное время", — гласит заявление пресс-службы "Феррари".

Формула-1 перейдёт на использование 18-дюймовых шин с 2021 года. В Формуле-2 новая резина будет внедрена уже в предстоящем сезоне.

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В статье: Феррари коронавирус
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