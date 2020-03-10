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В отеле вблизи трассы Формулы-1 выявлен случай заражения коронавирусом

Автоспорт
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Но, как сообщают организаторы, гонка состоится

В отеле вблизи трассы Формулы-1 выявлен случай заражения коронавирусом
Новина українською

В отеле в Мельбурне, расположенного неподалёку от автодрома "Альберт-Парк", сообщили о случае заражения коронавирусом у одного из постояльцев, сообщает GPBlog.

Отель закрыт на карантин, персонал проведёт ближайшие две недели дома, однако пока неизвестно, каковы будут последствия этого инцидента.

Организаторы гонки, в свою очередь, по-прежнему рассчитывают, что гонка пройдёт в штатном режиме, а зрителей допустят на трибуны.

Напомним, сразу два этапа чемпионата мира уже пострадали от эпидемии коронавируса в мире — Гран-при Китая был отложен на неопределённый срок, а этап в Бахрейне пройдёт без зрителей.

Всего на настоящий момент в Австралии выявлено 107 случаев заражения коронавирусом, 3 человека скончались, 21 вылечился.

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В статье: Гран-при Австралии коронавирус
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Источник:
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