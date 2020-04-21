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Феттель отказался продлевать контракт с Феррари

Автоспорт
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Немецкий топ-пилот не доволен условиями.

Феттель отказался продлевать контракт с Феррари
Новина українською

Себастьян Феттель отклонил предложение Феррари о продлении контракта на один год с зарплатой 12 миллионов евро, сообщает La Gazetta dello Sport.

Действующий контракт немца со Скудерией истекает в конце 2020 года. Феттель хочет двухлетнее соглашение и не готов на существенное изменение его текущей заработной платы (40 млн евро в год).

Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о переходе в Феррари действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Что касается второго пилота итальянской конюшни, то контракт Шарля Леклера рассчитан до 2024 года.

Себастьян Феттель с момента перехода в Феррари дважды стал вице-чемпионом мира и выиграл 14 гонок.

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В статье: формула-1 Феррари Себастьян Феттель
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