Феттель отказался продлевать контракт с Феррари

Себастьян Феттель отклонил предложение Феррари о продлении контракта на один год с зарплатой 12 миллионов евро, сообщает La Gazetta dello Sport.

Действующий контракт немца со Скудерией истекает в конце 2020 года. Феттель хочет двухлетнее соглашение и не готов на существенное изменение его текущей заработной платы (40 млн евро в год).

Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о переходе в Феррари действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Что касается второго пилота итальянской конюшни, то контракт Шарля Леклера рассчитан до 2024 года.

Себастьян Феттель с момента перехода в Феррари дважды стал вице-чемпионом мира и выиграл 14 гонок.