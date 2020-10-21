13 лет назад Райкконен драматично стал чемпионом Формулы-1. ВИДЕО

Перед финальным Гран-при сезона в Бразилии на титул в Формуле-1 претендовали три пилота – новичок Льюис Хэмилтон на Макларене, его напарник Фернандо Алонсо и финн из Феррари Кими Райкконен.

Все было в руках Хэмилтона, ведь британец на 4 очка опережал Алонсо и имел запас перед Райкконеном в 7 баллов. Тогда в Формуле-1 еще действовала старая схема начисления очков – 10-8-6-5-4-3-2-1.

Хэмилтон в квалификации занял второе место, сразу позади него в субботу финишировали Райкконен и Алонсо.

Райкконен был аутсайдером чемпионской гонки, но в тот вечер все сложилось идеально для финна. Он стал первым, а технические проблемы на болиде Хэмилтона обеспечили ему единственный титул в карьере с минимальным преимуществом над Льюисом и Алонсо.