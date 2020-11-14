  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Квалификационную гонку Гран-при Турции приостановили из-за ливня. Фото
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Квалификационную гонку Гран-при Турции приостановили из-за ливня. Фото

Автоспорт
(1 голосов)

Погода вносит свои коррективы

Квалификационную гонку Гран-при Турции приостановили из-за ливня. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 ноября состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 Гран-при Турции.

Результаты квалификации

Результаты Практики 3

Только гонки начались, как организаторам с помощью красных флагов пришлось их останавливать. Пилотам мешал безумный ливень, который опустился на стадион. Однако по его завершению гонки были продолжены.

Квалификационную гонку Гран-при Турции приостановили из-за ливня. Фото - изображение 1

Квалификационную гонку Гран-при Турции приостановили из-за ливня. Фото - изображение 2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Гран-при Турции
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...