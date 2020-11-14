Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Квалификационную гонку Гран-при Турции приостановили из-за ливня. Фото
Погода вносит свои коррективы
Сегодня, 14 ноября состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 Гран-при Турции.
Только гонки начались, как организаторам с помощью красных флагов пришлось их останавливать. Пилотам мешал безумный ливень, который опустился на стадион. Однако по его завершению гонки были продолжены.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УЕФА оштрафовал Динамо за нарушение норм борьбы с Covid-19
- "Бомбардир нации" умирает в доме престарелых. Герд Мюллер даже не помнит, кто он
- Вспышка COVID-19 в сборной, победа молодежки, матч Кубка. Главные новости за 13 ноября
- Ферстаппен выиграл первую практику на Гран-при Турции
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...