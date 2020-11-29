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Формула-1. Стартовый порядок Гран-при Бахрейна
Пилоты выйдут на старт
Сегодня, 29 ноября состоится главная гонка очередного этапа Формулы-1 2020/2021 Гран-при Бахрейна.
Вашему вниманию стартовый протокол гонки Гран-при Бахрейна:
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