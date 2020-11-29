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Формула-1. Хэмилтон побеждает в главной гонке Гран-при Бахрейна
Рекорды от британца
Сегодня, 29 ноября состоялась главная гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Бахрейна.
Победу в заезде одержал представитель команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым стал пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+1.254), а ТОП 3 замкнул его коллега по эмблеме Александер Албон (+8.004).
Результаты главной гонки Гран-при Бахрейна:
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