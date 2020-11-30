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Гран-при Бахрейна: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор очередного этапа Формулы-1
Лучшим на автодроме Сахир стал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон.
Главным событием гонки в Бахрейне стала жуткая авария пилота Хаас Ромена Грожана. К счастью, француз остался живым.
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