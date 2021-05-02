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Формула-1. Хэмилтон побеждает в гонке Гран-при Португалии
Результаты гонки
Сегодня, 2 мая состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Португалии. Первым по итогам заезда финишировал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, серебро у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена, а ТОП 3 замкнул Валтери Боттас.
Результаты гонки:
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