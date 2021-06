Боттас выиграл первую свободную практику на Гран-при Франции

В первой части свободных заездов доминировали гонщики Мерседеса – Валттери Боттас в своей лучшей попытке проехал круг за 1:33.448, а Льюис Хэмилтон отстал от напарника на 0,335 секунды.

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен стал третьим (+0,432), опередив на более чем 0,3 секунды напарника по Ред Булл Серхио Переса.

На старте уик-энда во Франции проблемы с темпом возникли у Феррари – Шарль Леклер занял лишь 11-е место (+1,502), а Карлос Сайнс стал 16-м (+1,894).

Стоит отметить, что у многих пилотов возникли проблемы с адаптацией к новому асфальту на автодроме Поль Рикар. В гоночных инцидентах были замечены Боттас, Ферстаппен, Сайнс, Феттель, Шумахер и Цунода.

FP1 CLASSIFICATION



Mercedes back on form, with Red Bull just behind



And a strong showing from @AlpineF1Team in the opening session at their home race ????#FrenchGP ???????? #F1 pic.twitter.com/rUs0beKoQI