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Боттас выиграл первую свободную практику на Гран-при Франции
Результаты первой тренировки на автодроме Поль Рикар
фото - formula1.com
В первой части свободных заездов доминировали гонщики Мерседеса – Валттери Боттас в своей лучшей попытке проехал круг за 1:33.448, а Льюис Хэмилтон отстал от напарника на 0,335 секунды.
Лидер чемпионата Макс Ферстаппен стал третьим (+0,432), опередив на более чем 0,3 секунды напарника по Ред Булл Серхио Переса.
На старте уик-энда во Франции проблемы с темпом возникли у Феррари – Шарль Леклер занял лишь 11-е место (+1,502), а Карлос Сайнс стал 16-м (+1,894).
Стоит отметить, что у многих пилотов возникли проблемы с адаптацией к новому асфальту на автодроме Поль Рикар. В гоночных инцидентах были замечены Боттас, Ферстаппен, Сайнс, Феттель, Шумахер и Цунода.
FP1 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) June 18, 2021
Mercedes back on form, with Red Bull just behind
And a strong showing from @AlpineF1Team in the opening session at their home race ????#FrenchGP ???????? #F1 pic.twitter.com/rUs0beKoQI
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