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Ферстаппен легко выиграл Гран-при Штирии, Хэмилтон – 2-й
Результаты восьмого этапа сезона
фото - formula1.com
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен стартовал с поула и не встретил никаких проблем на пути к очередной победе. Льюис Хэмилтон на Мерседес стал вторым и минимизировал потери в общем зачете, а Валттери Боттас в борьбе за место на подиуме на последнем круге сдержал Серхио Переса.
Дополнительное очко за быстрый круг забрал Хэмилтон, а гонщиком дня стал пилот Феррари Шарль Леклер.
Полные результаты Гран-при Штирии:
Confirmation of an emphatic win for @Max33Verstappen #StyrianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/9xpbf2iDsK— Formula 1 (@F1) June 27, 2021
Макс Ферстаппен одержал четвертую победу в сезоне, а Ред Булл впервые с 2013 года продлил свою победную серию до четырех Гран-при.
Девятый этап сезона в Формуле-1 пройдет 4 июля в Австрии.
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