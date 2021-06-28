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Ферстаппен легко выиграл Гран-при Штирии, Хэмилтон – 2-й

Автоспорт
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Результаты восьмого этапа сезона

Ферстаппен легко выиграл Гран-при Штирии, Хэмилтон – 2-й

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен стартовал с поула и не встретил никаких проблем на пути к очередной победе. Льюис Хэмилтон на Мерседес стал вторым и минимизировал потери в общем зачете, а Валттери Боттас в борьбе за место на подиуме на последнем круге сдержал Серхио Переса.

Дополнительное очко за быстрый круг забрал Хэмилтон, а гонщиком дня стал пилот Феррари Шарль Леклер.

Полные результаты Гран-при Штирии:

Макс Ферстаппен одержал четвертую победу в сезоне, а Ред Булл впервые с 2013 года продлил свою победную серию до четырех Гран-при.

Девятый этап сезона в Формуле-1 пройдет 4 июля в Австрии.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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