Ферстаппен выиграл первую тренировку на Гран-при Австрии

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен на Ред Булл стал победителем первой свободной практики на Гран-при Австрии. В своей лучшей попытке голландец проехал круг по автодрому Шпильберг за 1:05.143.

Следом за Ферстаппеном в итоговом протоколе расположились два гонщика Феррари – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон занял 7-е место и проиграл Ферстаппену 0,566 секунды.

Формула-1 вторую неделю подряд гостит в Австралии. В минувшее воскресенье победителем Гран-при Штирии стал Макс Ферстаппен.