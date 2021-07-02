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Ферстаппен выиграл первую тренировку на Гран-при Австрии
Макс в ударе
фото - formula1.com
Лидер чемпионата Макс Ферстаппен на Ред Булл стал победителем первой свободной практики на Гран-при Австрии. В своей лучшей попытке голландец проехал круг по автодрому Шпильберг за 1:05.143.
Следом за Ферстаппеном в итоговом протоколе расположились два гонщика Феррари – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон занял 7-е место и проиграл Ферстаппену 0,566 секунды.
FP1 FULL RESULTS ????#AustrianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/FNFZU0LQfQ— Formula 1 (@F1) July 2, 2021
Формула-1 вторую неделю подряд гостит в Австралии. В минувшее воскресенье победителем Гран-при Штирии стал Макс Ферстаппен.
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