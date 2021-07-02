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Ферстаппен выиграл первую тренировку на Гран-при Австрии

Автоспорт
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Макс в ударе

Ферстаппен выиграл первую тренировку на Гран-при Австрии

фото - formula1.com

Новина українською

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен на Ред Булл стал победителем первой свободной практики на Гран-при Австрии. В своей лучшей попытке голландец проехал круг по автодрому Шпильберг за 1:05.143.

Следом за Ферстаппеном в итоговом протоколе расположились два гонщика Феррари – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон занял 7-е место и проиграл Ферстаппену 0,566 секунды.

Формула-1 вторую неделю подряд гостит в Австралии. В минувшее воскресенье победителем Гран-при Штирии стал Макс Ферстаппен.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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