Гран-при Австрии: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен в доминирующем стиле выиграл Гран-при Австрии и обновил личный рекорд по количеству побед в сезоне. С пятью выигранными Гран-при Ферстаппен в личном зачете Формулы-1 на 32 очка оторвался от Льюиса Хэмилтона.

Следом за Ферстаппеном в Австрии финишировали Валттери Боттас на Мерседес и пилот Макларена Ландо Норрис. Хэмилтон же занял только четвертое место.