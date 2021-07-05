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Гран-при Австрии: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Смотрим, как Макс Ферстаппен продлевал свою победную серию
фото - formula1.com
Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен в доминирующем стиле выиграл Гран-при Австрии и обновил личный рекорд по количеству побед в сезоне. С пятью выигранными Гран-при Ферстаппен в личном зачете Формулы-1 на 32 очка оторвался от Льюиса Хэмилтона.
Следом за Ферстаппеном в Австрии финишировали Валттери Боттас на Мерседес и пилот Макларена Ландо Норрис. Хэмилтон же занял только четвертое место.
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