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Гран-при Саудовской Аравии может принять финал сезона-2021 Формулы-1

Автоспорт
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Уже планируются изменения в гонках

Гран-при Саудовской Аравии может принять финал сезона-2021 Формулы-1

фото - formula1.com

Новина українською

Гран-при Саудовской Аравии может провести финальный этап сезона Формулы-1 2021 года, сообщает RaceFans. По информации источника, в чемпионате планируют поменять местами гонки в Абу-Даби и Саудовской Аравии.

Это вызвано тем, что ОАЭ в настоящий момент находятся в так называемом «красном списке» Великобритании, что означает, что все, кто посетил Абу-Даби, будут вынуждены отправиться на 12-дневный карантин по возвращении оттуда.

Таким образом, чтобы избежать этого, этапы в Абу-Даби и Саудовской Аравии могут поменять местами, чтобы большая часть положенных десяти дней карантина прошла именно во время гонки в Саудовской Аравии.

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В статье: формула-1 Гран-при Саудовской Аравии
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