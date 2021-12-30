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Шасси Феррари прошло краш-тест ФИА

Автоспорт
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Команда может продолжать подготовку к первым предсезонным тестам Формулы-1

Шасси Феррари прошло краш-тест ФИА

formu1a.uno

Новина українською

Новое шасси команды "Феррари" прошло краш-тест ФИА, сообщает Formula Passion. Шасси прошло фронтальный краш-тест и было омологировано ФИА. Команда может продолжать подготовку к первым предсезонным тестам Формулы-1 2022 года.

Напомним, по итогам сезона-2021 "Феррари" заняла третью позицию в Кубке конструкторов, набрав 323,5 очка.

Чемпионом Формулы-1 стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

Кубок конструкторов по итогам сезона завоевал "Мерседес".

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В статье: Феррари
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