Бывший руководитель команд Рено может вернуться в Формулу-1

Бывший руководитель команд "Бенеттон" и "Рено" Флавио Бриаторе может вернуться в Формулу-1, став советником команды "Альпин". Об этом пишет Marca, ссылаясь на свои источники.

При этом, как уточняет издание, возвращение Бриаторе в "Альпин" сопряжено со многими сложностями, но вполне возможно.

"Ален Прост имел в основном символические позиции. Теперь он ушёл, и эта должность стала вакантной, сколько бы они ни говорили, что "Альпин" не нуждается в советнике. Если Бриаторе вернётся, то займет именно эту должность – едва ли он станет руководителем, его позиция не будет связана с управлением", — говорится в сообщении источника.

Напомним, Бриаторе покинул Формулу-1 после скандала в 2009 году, когда стало известно, что он участвовал в организации умышленной аварии Нельсиньо Пике на Гран-при Сингапура — 2008.