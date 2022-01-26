Даниэль Риккардо стал членом Ордена Австралии

Гонщик "Макларена" Даниэль Риккардо был отмечен правительством Австралии за "значительные заслуги перед автоспортом в качестве спортсмена и посла, а также перед обществом". Пилот удостоен Ордена Австралии, учреждённого королевой Елизаветой II в 1975 году для признания достижений австралийских граждан.

"Просто счастлив выступать под флагом Австралии. Очень ценю признание. Можно забрать мальчика из Австралии, но отнять у него Австралию невозможно. В любом случае, всем огромное спасибо!", — написал Риккардо в своём "инстаграме".

Стоит отметить, что Даниэль Риккардо не первый гонщик Формулы-1, удостоенный Ордена Австралии.