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Ред Булл не хочет терять Пьера Гасли
Гонщик хорошо зарекомендовал себя
Фото: twitter PIERRE GASLY
Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко признался, что он не хочет терять гонщика Пьера Гасли.
Напомним, что действующий контракт Гасли рассчитан до конца 2022 года. Контракт нынешнего пилота "Ред Булл" Серхио Переса рассчитан на такой же срок.
"Если его контракт истечёт и мы не сможем предложить ему никакого повышения, то, вероятно, потеряем его. Мы этого не хотим.
В настоящий момент у нас есть контракт с Чеко. Нам нужно сравнить выступления этих двух пилотов. В случае с Чеко у нас есть время до середины года", — приводит слова Хельмута Марко Formel.de.
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