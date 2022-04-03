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Ауди увеличила предложение Макларену
Немецкая компания хочет прийти в Формулу-1
"Ауди", которая входит в состав немецкого автоконцерна "Фольксваген", увеличила своё предложение "Макларену" до € 650 млн с целью начала сотрудничества. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Automobilwoche.
Изначально "Макларену" предлагалось € 450 млн, а теперь эту сумму решили увеличить. Идея, которую преследует "Ауди", заключается в том, чтобы приобрести долю в "Макларене". По сведениям источника, обе стороны планируют подписать соглашение о намерениях завтра, 4 апреля.
Кроме того, стало известно, что "Макларен" ведёт переговоры с "БМВ", а 24 марта стороны подписали соглашение о совместной разработке электрических спортивных автомобилей.
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