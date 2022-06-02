  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ольга Саладуха: Со спортивными базами в Украине есть проблемы
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ольга Саладуха: Со спортивными базами в Украине есть проблемы

Автоспорт
(1 голосов)

Некоторые спортсмены тренируются за границей

Ольга Саладуха: Со спортивными базами в Украине есть проблемы

instagram.com/olga_saladukha

Новина українською

Народный депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха в эфире "UA: Украинцы радио" рассказала о состоянии спортивных баз на территории страны.

"С базами есть проблемы. Харьков, Чернигов – биатлонная база, Кременная, Мариуполь.

Где-то три тысячи наших спортсменов сейчас находятся за границей. Приблизительно 500 в Италии, тренирующихся на олимпийской базе, много уехало в Польшу, Чехию, Германию, Испанию, Болгарию.

Элитные спортсмены сейчас всем обеспечены, могут тренироваться и соперничать. Мы не можем потерять то, что копили десятилетиями, а через полтора года уже Олимпийские игры. Поэтому нам нужно сохранять элитный состав, а также подтягивающаяся к ним молодежь.

Мы очень благодарны нашим европейским партнерам, поддерживающим нас, спортивным федерациям, олимпийскому комитету, они нам протянули руку помощи. Представьте, в каком психологическом состоянии спортсмены находились здесь, где нет возможности тренироваться».

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ольга Саладуха
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде