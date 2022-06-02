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Ольга Саладуха: Со спортивными базами в Украине есть проблемы
Некоторые спортсмены тренируются за границей
instagram.com/olga_saladukha
Народный депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха в эфире "UA: Украинцы радио" рассказала о состоянии спортивных баз на территории страны.
"С базами есть проблемы. Харьков, Чернигов – биатлонная база, Кременная, Мариуполь.
Где-то три тысячи наших спортсменов сейчас находятся за границей. Приблизительно 500 в Италии, тренирующихся на олимпийской базе, много уехало в Польшу, Чехию, Германию, Испанию, Болгарию.
Элитные спортсмены сейчас всем обеспечены, могут тренироваться и соперничать. Мы не можем потерять то, что копили десятилетиями, а через полтора года уже Олимпийские игры. Поэтому нам нужно сохранять элитный состав, а также подтягивающаяся к ним молодежь.
Мы очень благодарны нашим европейским партнерам, поддерживающим нас, спортивным федерациям, олимпийскому комитету, они нам протянули руку помощи. Представьте, в каком психологическом состоянии спортсмены находились здесь, где нет возможности тренироваться».
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