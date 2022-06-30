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Нельсон Пике будет лишён статуса члена британского гоночного клуба из-за высказываний в адрес Хэмилтона

Автоспорт
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Он уже извинился перед гонщиком

Нельсон Пике будет лишён статуса члена британского гоночного клуба из-за высказываний в адрес Хэмилтона

Фото: ESPN

Новина українською

Трёхкратный чемпион мира Нельсон Пике будет лишён статуса члена британского гоночного клуба — BRDC – из-за высказываний о Льюисе Хэмилтоне.

"Совет директоров BRDC отметил, что в ходе подкаста в ноябре 2021 года почётный член BRDC Нельсон Пике-старший описал Льюиса Хэмилтона, используя оскорбительное в расовом отношении выражение на португальском языке. Мы приняли к сведению извинения мистера Пике. В связи с политикой абсолютной нетерпимости BRDC к любым действиям, связанным с расизмом, правление клуба пришло к выводу, что использование Пике оскорбительного в расовом отношении слова для описания другого члена BRDC неприемлемо. Это неуместно для почётного члена BRDC, несмотря на его последующие извинения.

Мы уведомили Пике о приостановке его членства. После процедуры правление прекратит членство Пике в клубе на заседании, которое пройдёт после обязательного семидневного периода после уведомления", — гласит заявление BRDC.

Напомним, ранее Пике принёс извинения Хэмилтону за высказывание, которое он сделал на одном из видео в ноябре прошлого года. Нельсон тогда назвал Льюиса "негиньо".

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В статье: Льюис Хэмилтон
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