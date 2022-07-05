  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Нельсон Пике может угодить за решетку за расистские высказывания в адрес Хэмилтона
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нельсон Пике может угодить за решетку за расистские высказывания в адрес Хэмилтона

Автоспорт
(1 голосов)

Трехкратный чемпион Формулы-1 попал в очень неприятную ситуацию

Нельсон Пике может угодить за решетку за расистские высказывания в адрес Хэмилтона

фото - F1

Новина українською

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Нельсон Пике может столкнуться с уголовными последствиями и даже потенциальным тюремным сроком за якобы расистские комментарии в адрес британского пилота Льюиса Хэмилтона.

Три члена бразильского парламента призывают местную прокуратуру рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против бывшего гонщика, а адвокат Ренан Гандольфи говорит, что теоретически возможен штраф или даже три года тюрьмы.

Напомним, ранее Пике принёс извинения британскому пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону за расистское высказывание, которое он сделал на одном из видео в ноябре прошлого года. Нельсон тогда назвал Льюиса "негиньо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде