Нельсон Пике может угодить за решетку за расистские высказывания в адрес Хэмилтона

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Нельсон Пике может столкнуться с уголовными последствиями и даже потенциальным тюремным сроком за якобы расистские комментарии в адрес британского пилота Льюиса Хэмилтона.

Три члена бразильского парламента призывают местную прокуратуру рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против бывшего гонщика, а адвокат Ренан Гандольфи говорит, что теоретически возможен штраф или даже три года тюрьмы.

Напомним, ранее Пике принёс извинения британскому пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону за расистское высказывание, которое он сделал на одном из видео в ноябре прошлого года. Нельсон тогда назвал Льюиса "негиньо".