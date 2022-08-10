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В Ред Булл отреагировали на разговоры о возможном уходе Пьера Гасли в Альпин
По их мнению. пилот никуда не уйдет
Фото: twitter PIERRE GASLY
Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко отверг предположения, связывающие пилота "Альфа Таури" Пьера Гасли с вакантным местом в "Альпин" в 2023 году.
Некоторые специалисты считают, что в случае если Оскар Пиастри не окажется в "Альпин", то идеальным планом Б для этой команды стало бы приглашение ещё одного француза в пару к Эстебану Окону. Гасли подписал контракт с "Ред Булл" до 2023 года, но пока не может пробиться в главную команду.
"У Гасли нет пункта о выходе. Такого пункта не было до летнего перерыва и не будет после", — приводит слова Марко издание Sport1.de.
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