  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Ред Булл отреагировали на разговоры о возможном уходе Пьера Гасли в Альпин
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Ред Булл отреагировали на разговоры о возможном уходе Пьера Гасли в Альпин

Автоспорт
(1 голосов)

По их мнению. пилот никуда не уйдет

В Ред Булл отреагировали на разговоры о возможном уходе Пьера Гасли в Альпин

Фото: twitter PIERRE GASLY

Новина українською

Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко отверг предположения, связывающие пилота "Альфа Таури" Пьера Гасли с вакантным местом в "Альпин" в 2023 году.

Некоторые специалисты считают, что в случае если Оскар Пиастри не окажется в "Альпин", то идеальным планом Б для этой команды стало бы приглашение ещё одного француза в пару к Эстебану Окону. Гасли подписал контракт с "Ред Булл" до 2023 года, но пока не может пробиться в главную команду.

"У Гасли нет пункта о выходе. Такого пункта не было до летнего перерыва и не будет после", — приводит слова Марко издание Sport1.de.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ред Булл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде