Пиастри будет выступать за Макларен в 2023 и 2024 годах

Международная автомобильная федерация (ФИА) позволила резервному пилоту "Альпин" Оскару Пиастри выступать за "Макларен" в следующих двух сезонах Формулы-1. Такое решение было принято сегодня, 2 сентября, в ходе собрания комиссии.

Таким образом, в ФИА подтвердили легальность контракта Оскара с "Маклареном".

Напомним, между "Альпин" и Пиастри произошла скандальная ситуация после того, как в команде объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них.