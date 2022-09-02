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Пиастри будет выступать за Макларен в 2023 и 2024 годах
Все вопросы уже улажены
фото - F1
Международная автомобильная федерация (ФИА) позволила резервному пилоту "Альпин" Оскару Пиастри выступать за "Макларен" в следующих двух сезонах Формулы-1. Такое решение было принято сегодня, 2 сентября, в ходе собрания комиссии.
Таким образом, в ФИА подтвердили легальность контракта Оскара с "Маклареном".
Напомним, между "Альпин" и Пиастри произошла скандальная ситуация после того, как в команде объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них.
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