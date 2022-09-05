Даниэль Риккардо: Отдохну год и вернусь в 2024 году

В социальных сетях распространилось видео, снятое во время Гран-при Нидерландов, на котором запечатлена беседа пилота "Ред Булл" Серхио Переса и гонщика "Макларена" Даниэля Риккардо.

На видео отчётливо слышно, как Риккардо говорит Пересу: "Отдохну год и вернусь в 2024 году".

Однако непонятно, в каком именно контексте происходит этот разговор — Риккардо мог рассказывать Пересу о вариантах, которые у него есть на следующий год, среди которых в том числе и "творческий отпуск".

Напомним, ранее команда "Макларен" объявила о досрочном расторжении контракта с Риккардо в следующем сезоне. В 2023 году Даниэля в составе "Макларена" заменит его соотечественник Оскар Пиастри.