Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даниэль Риккардо: Отдохну год и вернусь в 2024 году
Пилот решил отдохнуть
В социальных сетях распространилось видео, снятое во время Гран-при Нидерландов, на котором запечатлена беседа пилота "Ред Булл" Серхио Переса и гонщика "Макларена" Даниэля Риккардо.
На видео отчётливо слышно, как Риккардо говорит Пересу: "Отдохну год и вернусь в 2024 году".
Однако непонятно, в каком именно контексте происходит этот разговор — Риккардо мог рассказывать Пересу о вариантах, которые у него есть на следующий год, среди которых в том числе и "творческий отпуск".
Напомним, ранее команда "Макларен" объявила о досрочном расторжении контракта с Риккардо в следующем сезоне. В 2023 году Даниэля в составе "Макларена" заменит его соотечественник Оскар Пиастри.
Популярное сейчас
- Динамо огласило заявку на групповой этап Лиги Европы
- РБ Лейпциг - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Украинский футболист мог перейти в Шахтер, но выбрал другой клуб УПЛ
- Шарль Леклер показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Нидерландов
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО