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Хаас ведет переговоры с Миком Шумахером

Автоспорт
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В команде довольны его работой

Хаас ведет переговоры с Миком Шумахером

Фото: Getty Images

Новина українською

Во время Гран-при Сингапура состоялись переговоры между руководством "Хааса" о возможном продлении контракта с пилотом команды Миком Шумахером. Об этом информирует Sky Sport Germany.

"Мик всё ещё в нашем списке, потому что в противном случае мы бы уже приняли решение. Нам просто нужно понять, какое решение будет лучшим для команды на будущее", — говорил руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер в кулуарах Гран-при Сингапура.

Ранее Штайнер также заявлял, что "Хаас" не станет спешить, выбирая второго пилота для команды, а сперва изучит все варианты, чтобы принять верное решение.

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В статье: Мик Шумахер
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