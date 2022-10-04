Хаас ведет переговоры с Миком Шумахером

Во время Гран-при Сингапура состоялись переговоры между руководством "Хааса" о возможном продлении контракта с пилотом команды Миком Шумахером. Об этом информирует Sky Sport Germany.

"Мик всё ещё в нашем списке, потому что в противном случае мы бы уже приняли решение. Нам просто нужно понять, какое решение будет лучшим для команды на будущее", — говорил руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер в кулуарах Гран-при Сингапура.

Ранее Штайнер также заявлял, что "Хаас" не станет спешить, выбирая второго пилота для команды, а сперва изучит все варианты, чтобы принять верное решение.