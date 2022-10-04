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Хаас ведет переговоры с Миком Шумахером
В команде довольны его работой
Фото: Getty Images
Во время Гран-при Сингапура состоялись переговоры между руководством "Хааса" о возможном продлении контракта с пилотом команды Миком Шумахером. Об этом информирует Sky Sport Germany.
"Мик всё ещё в нашем списке, потому что в противном случае мы бы уже приняли решение. Нам просто нужно понять, какое решение будет лучшим для команды на будущее", — говорил руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер в кулуарах Гран-при Сингапура.
Ранее Штайнер также заявлял, что "Хаас" не станет спешить, выбирая второго пилота для команды, а сперва изучит все варианты, чтобы принять верное решение.
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