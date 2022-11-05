Сын Шумахера покинет Хаас в конце сезоне. Его заменит Нико Хюлькенберг

Американская команда Ф1 "Хаас" сменит одного из пилотов перед началом следующего сезона. Как сообщает журналист Ziggo Sport Джек Плой, организацию покинет немецкий пилот Мик Шумахер.

Согласно информации, сына легендарного Микаэля Шумахера заменит другой немецкий пилот – Нико Хюлькенберг. Последние три сезона он провел в роли резервного пилота команды "Рэйсинг Поинт", которая позже превратилась в "Астон Мартин". За эти годы Нико провел пять гонок.

Шумахер-младший же, скорее всего, пропустит следующий сезон Формулы-1 целиком, и вернется уже в 2024 году. Ранее сообщалось о том, что он может стать лицом новой немецкой команды – "Ауди-Саубер".