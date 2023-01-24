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В Хаасе продлили контракт с резервным пилотом
Он несколько раз выступал за команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Формулы-1 "Хаас" продлила сотрудничество с Пьетро Фиттипальди в качестве официального тестового и резервного гонщика команды.
Напомним, что Фиттипальди несколько раз выступал за американскую команду.
"Я очень рад продолжить работу в "Хаасе", команде, которую я считаю своей семьёй. Это будет мой пятый сезон в Формуле-1 в качестве официального резервного и тестового пилота команды, и я очень рад, что вступаю в 2023 год после очень конкурентоспособного сезона. В прошлом году я провёл две сессии свободных практик, провёл тесты в начале и в конце сезона, так что мы уже смогли опробовать кое-что. Мне не терпится увидеть новую машину и новые разработки, и я надеюсь, что мы сможем сделать ещё больший шаг вперёд с VF-23", — приводит слова Фиттипальди пресс-служба команды.
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