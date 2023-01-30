Владельцы Формулы-1 рассматривают возможность смены бен Сулайема на посту президента ФИА

Владельцы Формулы-1 Liberty Media хотят сместить президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, и у них уже есть потенциальный преемник. Об этом пишет Crash.net.

Бывший директор команд BAR и Benetton и председатель Motorsport UK Дэвид Ричардс был предложен в качестве замены. 70-летний британец не против занять эту должность.

В пятницу ФИА была вынуждена защищать бен Сулайема после того, как газета The Times опубликовала сексистские высказывания, приписываемые президенту.