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Владельцы Формулы-1 рассматривают возможность смены бен Сулайема на посту президента ФИА

Автоспорт
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Ранее вокруг него разгорелся скандал

Владельцы Формулы-1 рассматривают возможность смены бен Сулайема на посту президента ФИА

фото - F1

Новина українською

Владельцы Формулы-1 Liberty Media хотят сместить президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, и у них уже есть потенциальный преемник. Об этом пишет Crash.net.

Бывший директор команд BAR и Benetton и председатель Motorsport UK Дэвид Ричардс был предложен в качестве замены. 70-летний британец не против занять эту должность.

В пятницу ФИА была вынуждена защищать бен Сулайема после того, как газета The Times опубликовала сексистские высказывания, приписываемые президенту.

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