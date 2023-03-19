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Формула-1. Серхио Перес одержал победу на гран-при Саудовской Аравии

Автоспорт
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Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо - в тройке

Формула-1. Серхио Перес одержал победу на гран-при Саудовской Аравии

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Состоялась гонка в рамках второго этапа сезона Формулы-1 в Саудовской Аравии. Победу одержал пилот "Ред Булла" Серхио Перес, который стартовал с поула.

Вторым на финиш пришел его товарищ по команде Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.

Отметим финиш в топ-5 Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на "Мерседесе", которые были быстрее "Феррари".

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В статье: формула-1 Серхио Перес
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