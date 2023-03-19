Формула-1. Серхио Перес одержал победу на гран-при Саудовской Аравии

Состоялась гонка в рамках второго этапа сезона Формулы-1 в Саудовской Аравии. Победу одержал пилот "Ред Булла" Серхио Перес, который стартовал с поула.

HE RUNS THESE STREETS!!



Sergio Perez wins the 2023 Saudi Arabian Grand Prix! Verstappen and Alonso complete the podium#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/GNDeeoyNRz — Formula 1 (@F1) March 19, 2023

Вторым на финиш пришел его товарищ по команде Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.

Отметим финиш в топ-5 Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на "Мерседесе", которые были быстрее "Феррари".