Формула-1. Серхио Перес одержал победу на гран-при Саудовской Аравии

Состоялась гонка в рамках второго этапа сезона Формулы-1 в Саудовской Аравии. Победу одержал пилот "Ред Булла" Серхио Перес, который стартовал с поула.

