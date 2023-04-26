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Формула-1 отказалась внедрять светодиодные колпаки для колёс
Они должны были давать больше информации для болельщиков
Формула-1 отказалась от планов по внедрению светодиодных колпаков для колёс в 2024 году после последней встречи руководителей серии и команд. Об этом пишет Motorsport.
Идея оснащения автомобилей светодиодными колпаками для отображения дополнительной информации для болельщиков рассматривалась в течение нескольких лет, и в правилах даже была предусмотрена возможность их внедрения в гонки, если технология будет готова.
В пересмотренном техническом регламенте на 2024 год правило, подробно описывающее потенциальное внедрение светодиодных систем, было удалено — что официально исключает любую возможность их появления в чемпионате.
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