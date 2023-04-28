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Болид Пьера Гасли загорелся во время тренировки Гран-при Азербайджана

Автоспорт
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Заезд остановили

Болид Пьера Гасли загорелся во время тренировки Гран-при Азербайджана

Новина українською

Во время первой тренировки на уличной трассе в Баку на Гран-при Азербайджана, пилот "Альпин" Пьер Гасли столкнулся с технической проблемой: на его болиде загорелся двигатель. Заезд остановили красными флагами.

Ранее стало известно, что Гасли избежал дисквалификации на Гран-при Азербайджана, так как не получил штрафных баллов за столкновение на этапе в Австралии со своим партнёром по команде Эстебаном Оконом.

В своём решении по итогам разбирательств аварии на 57-м круге Гран-при Австралии судьи постановили, что считают произошедшее гоночным инцидентом.

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В статье: Гран-при Азербайджана
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