Болид Пьера Гасли загорелся во время тренировки Гран-при Азербайджана

Во время первой тренировки на уличной трассе в Баку на Гран-при Азербайджана, пилот "Альпин" Пьер Гасли столкнулся с технической проблемой: на его болиде загорелся двигатель. Заезд остановили красными флагами.

Ранее стало известно, что Гасли избежал дисквалификации на Гран-при Азербайджана, так как не получил штрафных баллов за столкновение на этапе в Австралии со своим партнёром по команде Эстебаном Оконом.

В своём решении по итогам разбирательств аварии на 57-м круге Гран-при Австралии судьи постановили, что считают произошедшее гоночным инцидентом.

Pierre Gasly has flames coming out the back of his Alpine! ????pic.twitter.com/4X8jy4TIlH