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Болид Пьера Гасли загорелся во время тренировки Гран-при Азербайджана
Заезд остановили
Во время первой тренировки на уличной трассе в Баку на Гран-при Азербайджана, пилот "Альпин" Пьер Гасли столкнулся с технической проблемой: на его болиде загорелся двигатель. Заезд остановили красными флагами.
Ранее стало известно, что Гасли избежал дисквалификации на Гран-при Азербайджана, так как не получил штрафных баллов за столкновение на этапе в Австралии со своим партнёром по команде Эстебаном Оконом.
В своём решении по итогам разбирательств аварии на 57-м круге Гран-при Австралии судьи постановили, что считают произошедшее гоночным инцидентом.
Pierre Gasly has flames coming out the back of his Alpine! ????pic.twitter.com/4X8jy4TIlH— Sky Sports (@SkySports) April 28, 2023
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