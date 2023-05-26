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Ферстаппен показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Монако

Автоспорт
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На втором месте пилот Феррари

Ферстаппен показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Монако

Фото: Sporting News

Новина українською

Завершилась вторая тренировка Гран-при Монако Формулы-1 на городской трассе в Монте-Карло. Лучшее время по её итогам показал лидер чемпионата Макс Ферстаппен, местный гонщик Шарль Леклер занял второе место, третьим стал испанец Карлос Сайнс, разбивший машину в конце сессии.

Формула-1. Гран-при Монако. Вторая тренировка:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1:12.462

2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,065

3. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0,107

4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,220

5. Ландо Норрис ("Макларен") +0,444

6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,498

7. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,529

8. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +0,588

9. Пьер Гасли ("Альпин") +0,627

10. Эстебан Окон ("Альпин") +0,700

11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,723

12. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,729

13. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +0,892

14. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0,995

15. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,058

16. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,179

17. Ник де Врис ("Альфа Таури") +1,201

18. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,211

19. Александер Албон ("Уильямс") +1,755

20. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,776

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В статье: Макс Ферстаппен
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