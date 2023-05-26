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Ферстаппен показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Монако
На втором месте пилот Феррари
Фото: Sporting News
Завершилась вторая тренировка Гран-при Монако Формулы-1 на городской трассе в Монте-Карло. Лучшее время по её итогам показал лидер чемпионата Макс Ферстаппен, местный гонщик Шарль Леклер занял второе место, третьим стал испанец Карлос Сайнс, разбивший машину в конце сессии.
Формула-1. Гран-при Монако. Вторая тренировка:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1:12.462
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,065
3. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0,107
4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,220
5. Ландо Норрис ("Макларен") +0,444
6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,498
7. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,529
8. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +0,588
9. Пьер Гасли ("Альпин") +0,627
10. Эстебан Окон ("Альпин") +0,700
11. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,723
12. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,729
13. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +0,892
14. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0,995
15. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,058
16. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,179
17. Ник де Врис ("Альфа Таури") +1,201
18. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,211
19. Александер Албон ("Уильямс") +1,755
20. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,776
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